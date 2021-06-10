Дворцовый мост в Петербурге в дни матчей Евро-2020 подсветят цветами турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Петербурге в дни матчей чемпионата Европы по футболу будет подсвечен цветами турнира. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В дни семи матчей Евро-2020 Дворцовый мост будет подсвечен в цвета турнира - бирюзовый, оранжевый и зеленый. Свыше 600 светодиодных светильников размещены на пяти пролетах по обеим сторонам переправы, на каждой вертикальной секции можно задавать свой цвет иллюминации", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 11 июня по 11 июля в вечернее и ночное время синей иллюминацией будет украшен Большой проспект Петроградской стороны. Для оформления опор наружного освещения используются более 100 светодиодных кольцеобразных светильников. После завершения чемпионата световое оформление объектов вернется в штатный режим работы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.