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Пандемия COVID-19
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Мурашко: ситуация с коронавирусом хуже в тех регионах, где пренебрегают мерами защиты

Министр здравоохранения отметил, что перед населением страны стоит общая задача - создать коллективный иммунитет против коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса в России развивается неравномерно, хуже всего она в тех регионах, где массово не соблюдаются профилактические меры, заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, в том числе с высокой плотностью населения, [где] население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Министр отметил, что сейчас перед населением страны стоит общая задача - создать коллективный иммунитет против коронавируса. "Мы находимся фактически в борьбе, это необходимо понять каждому и присоединиться к этой борьбе", - заявил он.

Мурашко рассказал, что только в 5% случаев, при наличии тех или иных показаний, врач будет рекомендовать привиться определенной вакциной против коронавирусной инфекции из имеющихся.

"Есть ряд заболеваний, <...> аутоиммунных, по ним нужно с осторожностью, исходя из рекомендаций врача, применять тот или иной препарат. Практически в общем таких ситуаций, когда требуется выбирать [вакцину], их крайне немного, не более 5%", - сказал он.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

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