В Ростовской области разрешили заполнять зрительские залы до 75%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня./ТАСС/. Губернатор Ростовской области внес изменения в региональное законодательство, которые позволят заполнять зрительские залы в регионе до 75%, сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее, согласно ограничениям из-за коронавируса, действующим в регионе, максимальная заполняемость зрительских залов составляла 50%.

"Новый документ устанавливает, что донские театры, кинозалы, музеи, филармония смогут принимать 75% посетителей. Кроме того, возобновляется продажа билетов в кинотеатры и на выставки в кассах, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, с соблюдением покупателями социальной дистанции", - говорится в сообщение. Внесенные изменения вступят в силу уже в пятницу.

Ростовская область занимает пятое место в России по количеству зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В регионе насчитывает 95 774 пациентов с коронавирусом, из которых 87 117 человек выздоровели, 4 549 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 13 человек.