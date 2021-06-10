Более 300 студентов займутся разработкой проектов для развития районов Липецкой области

ТАСС, 10 июня. Проект "Будущее моего района", который инициировали липецкие власти для помощи муниципалитетам в разработке своих стратегий развития, привлек более 300 участников-студентов из четырех вузов региона. Свои идеи они представят жителям и властям районов области в конце этого года, сообщил замглавы администрации региона Александр Рябченко в четверг на круглом столе в Общественной палате по теме разработки стратегических документов в муниципалитетах.

"В 2021 году мы распределили около 320 студентов из четырех основных вузов региона по районам. Они [студенты] не совсем владеют ситуацией, как происходят процессы развития на территориях, поэтому свежим взглядом посмотреть на вызовы и проблемы, которые есть, - это была самая главная задача. И чтобы главы районов во время работы со студентами не закрывались и показывали красивую историю, как все хорошо сделано, а наоборот - говорили, какие проблемные точки есть, чтобы студенты генерили и штурмовали проблемные моменты и пытались предлагать хотя бы проектные решения", - сказал Рябченко.

По его словам, участниками проекта станут студенты липецкого филиала РАНХиГС, Липецкого государственного педуниверситета, Липецкого государственного технического университета и Елецкого госуниверситета. В июне в области запланированы стратегические сессии проекта, после этого до конца лета студенты будут встречаться с жителями муниципалитетов и обсуждать с ними свои проекты. Защита идей перед администрацией района и местными депутатами запланирована на конец года, пояснил Рябченко.

О трудностях разработки стратегий развития муниципалитетов

По мнению экспертов круглого стола, в настоящее время муниципалитеты испытывают трудности с разработкой и реализацией своих стратегий социально-экономического развития. Причин этому несколько, одна из них - квалифицированные кадры. По словам Рябченко, в Липецкой области половина глав сельских поселений не получала высшего образования, поэтому в сложных вопросах социально-экономического планирования им приходится прибегать к помощи коллег из региона.

Также муниципалитеты при разработке и реализации своих стратегий развития сталкиваются с проблемами несбалансированности стратегических документов разных уровней власти, считает замдиректора по научной работе Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Смыслова. "Первая [проблема] - это несбалансированность документов. Как только будет разработана и скорректирована стратегия развития Российской Федерации, будет легче и понятнее выстраивать стратегию регионального и муниципального развития", - сказала она.

Эффективность муниципальных стратегий

Смыслова уверена, что в стратегический документ нужно закладывать не только количественные, но и качественные показатели, тогда реализация намеченных планов существенно ускорит развитие района. Поэтому муниципальным властям следует находить механизмы оценки, которые будут основываться именно на результатах обширного анализа всей ситуации в районе, считает директор "Липецкого научно-методического центра" Дмитрий Ушаков.

"При такой проблеме как социальное развитие территорий важно учесть социальный аспект. Было бы полезно при рассмотрении проектов социально-экономического развития территорий использовать более сложные и адекватные механизмы оценки на основе многофакторного анализа или территориальной оценки эффективности", - сказал Ушаков.

Стратегия развития муниципалитетов не должна иметь сложную структуру, при этом в ней необходимо закладывать основные приоритеты района и указывать конкретные действия, которые приведут к выполнению поставленных задач, подчеркнул управляющий партнер "Инвестиционно-консалтинговой компании "АВ" Алексей Крыловский. "Стратегия в конечном итоге - это площадка для реализации идей, людей, стартапов, привлечения инвестиций. В противном случае - это просто декларация о намерениях", - сказал он.