Тюменская область намерена восстановить турпоток до уровня 2019 года к следующей весне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Тюменская область планирует выйти на уровень туристического потока, которого регион достиг до пандемии в 2019 году, к весне 2022 года. Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова в кулуарах финала конкурса "Мастера гостеприимства" в Нижнем Новгороде.

"Для нас очень важно восстановить показатели 2019 года, они у нас были максимальные с точки зрения развития туристической отрасли. Мы в 2019 году приняли 3 млн 256 тыс. туристов, в 2020 году, даже несмотря на пандемию и сложные четыре месяца, когда отрасль не работала, нам удалось отыграть немного показатели - 2,1 млн человек. Мы надеемся, что к показателям 2019 года мы выйдем к весне 2022 года - когда показатели будут аналогичны весне 2019-го", - отметила Трофимова.

По ее словам, до пандемии регион демонстрировал устойчивый рост числа иностранных туристов. "Если в 2016 году мы принимали около 30 тыс. туристов, то в 2019 году в наш регион приехали 85 тыс. туристов [из-за рубежа]. Среднегодовое увеличение составляло примерно 30% и практически в три раза произошло увеличение иностранного туристического потока", - добавила собеседница агентства.

В перспективе росту турпотока будет способствовать развитие в регионе транспортной инфраструктуры. По словам Трофимовой, в октябре планируется открытие аэропорта в Тобольске, также в 2021 году начнется строительство нового международного терминала аэропорта Рощино.

"Аэропорт Рощино прошел реконструкцию несколько лет назад, и пассажиропоток был около 2 млн человек. В 2019 году мы через воздушные ворота региона приняли 2,1 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток к завершению проекта [строительства терминала] составит порядка 4 млн пассажиров", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, Тюменская область привлекает туристов благодаря большому количеству термальных источников, а также тех путешественников, которые интересуются историко-культурным наследием Сибири.