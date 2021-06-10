Меркель поедет на G7, несмотря на вспышку COVID-19 в отеле, где остановились ее охранники

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в отеле в английском графстве Корнуолл, где остановились сотрудники службы безопасности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не повлияет на ее планы принять участие в саммите Группы семи (G7). Об этом сообщило в четверг вечером агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

"Инцидент не окажет влияния на поездку канцлера и ее делегации", - отметили в Берлине. Как пишет агентство, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также подтвердил участие Меркель в саммите.

Вспышка произошла в отеле в городе Сент-Айвс. Там остановились как минимум два сотрудника службы безопасности канцлера. Гостиница была закрыта на карантин.

Сент-Айвс расположен примерно в 3 км от города Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Именно в Карбис-Бэй председательствующая в этом году в G7 Великобритания проведет саммит лидеров в традиционном формате с 11 по 13 июня.