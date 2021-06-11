ВБ рекомендует России за 10 лет отказаться от устройства дошкольников в спецучреждения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) рекомендует России на ближайшие 5-10 лет поставить цель полностью отказаться от устройства в специализированные учреждения детей дошкольного возраста независимо от состояния их здоровья, говорится в докладе ВБ "Организация системы защиты детей в России и в регионах (на примерах Ленинградской области и Татарстана)".

В материалах отмечается, что за последние 30 лет в России достигнут значительный прогресс в организации системы защиты детей и оказании помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"На ближайшие 5-10 лет Россия должна поставить перед собой такие цели, как сокращение числа ежегодно выявляемых детей, оставшихся без родительского попечения, которые помещаются в учреждения общественного воспитания, полный отказ от устройства в специализированные учреждения детей дошкольного возраста независимо от состояния их здоровья, а также обеспечение подходящих форм устройства подростков", - говорится в материалах ВБ.

В докладе представлен ряд рекомендаций относительно дальнейшего совершенствования системы защиты детей в России, включая выбор на федеральном уровне единственного исполнительного органа, ответственного за все вопросы, связанные с государственной политикой защиты социально уязвимых детей и их семей, дальнейшее развитие системы профилактики, налаживание четких отношений подотчетности и строгого контроля внутри системы защиты детей, укрепление информационного обеспечения, совершенствование бюджетной отчетности в отношении расходов на эти цели.

"С конца 1990-х годов Россия перестроила систему защиты детей с целью усиления ориентации на профилактику безнадзорности и социального сиротства, а также устройство детей, оставшихся без родительского попечения, в семьи. На этом пути страна добилась значимых результатов. С 2009 по 2020 годы число детей, ежегодно поступающих в специализированные учреждения для сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, сократилось на 19%. Кроме того, общая численность детей, содержащихся в учреждениях интернатного типа, сократилось за тот же период на 40%", - отметили во Всемирном банке.