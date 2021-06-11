Половина работодателей одобряют решение личных вопросов в рабочее время

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более половины работодателей сегодня считают, что продуктивность сотрудников возрастает, если у них есть возможность посвящать часть своего рабочего времени решению личных вопросов. Категорически против такого утверждения высказался каждый десятый работодатель, говорится в опросе Superjob, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Каждый второй работодатель сегодня считает, что продуктивность сотрудников возрастает, если они имеют возможность посвящать часть своего рабочего времени решению личных вопросов. Девять лет назад подобное мнение высказывали шесть из 10 представителей компаний", — говорится в результатах опроса.

При этом 14% работодателей однозначно уверены в повышении продуктивности сотрудников, которые имеют возможность посвящать часть рабочего времени решению личных вопросов, 37% — скорее уверены. "При условии, что это больше исключение, чем правило", — комментируют респонденты. Скорее не согласны с таким утверждением 38% работодателей, однозначно не согласны — 11%.

Мужчины чуть чаще женщин соглашались с утверждением о повышении продуктивности сотрудников, которые тратят часть рабочего времени на личные дела: однозначно и скорее согласных среди них — 55% против 50% среди женщин. Чаще остальных же соглашались с подобным утверждением респонденты от 25 до 34 лет (59%), реже всех — респонденты старше 45 лет (46%).

В опросе приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, опрос проводился с 4 мая по 7 июня 2021 года .