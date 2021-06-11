Специалисты потушили в регионах России лесные пожары на площади 2,6 тыс. га

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ 58 лесных пожаров на площади 2,6 тыс. га, продолжается тушение возгораний на площади почти 50 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10.06.2021 в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 2 561 га. На 00:00 мск 11.06.2021 на территории Российской Федерации действовало 78 лесных пожаров на площади 49 917 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, где действует 12 возгораний на площади 36 375 га, наибольшее число пожаров - 25 на площади 10 385 га - действует в Якутии, также здесь зафиксирован пожар площадью 6 га в природном парке "Ленские столбы". В Тюменской области зафиксировано 13 пожаров на площади 1 375 га, в Свердловской области действует пожар на площади 1 100 га. Также лесные пожары зафиксированы в Омской области, Красноярском и Хабаровском краях, на Камчатке, в Кировской и Магаданской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Пермском крае, Костромской области, республиках Коми, Башкортостан и Карелия, в Алтайском крае.

На тушении задействовано 3 217 человек, 511 единиц техники, 97 воздушных судов следят за обстановкой, 29 воздушных судов помогают тушить пожары. Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, Режим ЧС введен в 3 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует 47 субъектах РФ.