Власти Китая призвали жителей Тайваня приехать на материк для вакцинации

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Правительство КНР призывает жителей Тайваня приехать в материковую часть Китая для прохождения вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуана.

"Мы понимаем и разделяем неотложное желание тайваньских соотечественников как можно скорее пройти вакцинацию для защиты своего здоровья и готовы приложить все усилия для оказания им помощи. Тайваньским соотечественникам, прибывшим на материк рейсами гражданской авиации, нужно лишь соответствовать условиям прохождения вакцинации", - сказал он. "После строго исполнения всех противоэпидемических мер, как при регистрации на рейс, так и после прибытия, они смогут на добровольной основе и при информированном согласии пройти вакцинацию на материке", - отметил представитель центральных властей.

"По предварительным данным, к 31 мая в материковой части Китая вакцинацию уже прошли 62 тыс. тайваньских соотечественников", - сказал Ма Сяогуан.

По его словам, власти КНР выразили готовность поставить на Тайвань вакцины от COVID-19, однако Демократическая прогрессивная партия (правящая партия Тайваня) "создала искусственные препятствия" этому.

В конце мая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь напрямую обвинила Пекин в том, что он заблокировал сделку о поставке на остров вакцин американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Ситуация на острове

На китайском острове с населением 23,5 млн человек наблюдаются резкое ухудшение эпидемической ситуации и острая нехватка антиковидных вакцин. 4 июня Япония пожертвовала Тайваню 1,24 млн доз препарата производства британско-шведской компании AstraZeneca, США также пообещали поставить острову 750 тыс. доз вакцин на безвозмездной основе. Еще 10 млн доз вакцин власти Тайваня, по данным СМИ, заказали у двух местных разработчиков.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.