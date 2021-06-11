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Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на Тайване

Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу на Тайване. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 13:12 по китайскому времени (08:12 мск).

Их эпицентр находился в 13,2 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 11,2 км. Через две минуты в том же районе последовало еще одно землетрясение магнитудой 4,3.

Колебания почвы ощущались на территории уездов Хуалянь, Наньтоу, Илань, Чжанхуа, Юньлинь и в городе Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

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