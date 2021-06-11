На Филиппинах ликвидировали вспышку полиомиелита

БАНГКОК, 11 июня. /ТАСС/. Вспышка полиомиелита, возникшая на Филиппинах в сентябре 2019 года, полностью ликвидирована. Об этом в пятницу сообщило местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Министерство здравоохранения завершило осуществлять меры по борьбе со вспышкой полиомиелита 3 июня 2021 года, - отмечается в опубликованном заявлении ВОЗ. - Данное решение было принято, поскольку вирус не обнаруживался у детей или в окружающей среде в течение последних 16 месяцев".

"Это крупная победа для общественного здравоохранения и отличный пример того, чего можно достичь коллективными усилиями даже в разгар пандемии коронавируса", - отметила представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абейасингхе. Между тем она выразила надежду, что "эти усилия будут поддержаны для создания сильной и устойчивой системы иммунизации с использованием инвестиций, вложенных в реагирование на вспышку полиомиелита и вакцинацию против коронавируса, чтобы обеспечить защиту всех детей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин".

Полиомиелит был обнаружен на Филиппинах в сентябре 2019 года после 19 лет его отсутствия. Это произошло всего за несколько месяцев до начала пандемии коронавируса.