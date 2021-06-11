Комитет Думы поддержал поправку о квотировании выбросов во всех городах с грязным воздухом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды на заседании в пятницу поддержал поправку о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязненным воздухом и рекомендовал депутатам принять ее во втором чтении. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

"Поправка о расширении эксперимента по квотированию выбросов принята комитетом. Законопроект предложено рассмотреть во втором чтении 15 июня", - отметил Бурматов.

Поправка поступила к правительственному законопроекту, который в первом чтении был направлен на отмену пеней за несвоевременную уплату юрлицами и индивидуальными предпринимателями авансовых платежей за III квартал 2020 года за вред окружающей среде. Изменения вносятся в закон "Об охране окружающей среды".

Поправку внесли в Госдуму в четверг парламентарии от "Единой России". Среди авторов, помимо Бурматова, секретарь генсовета единороссов, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, а также сенаторы Татьяна Гигель и Алексей Майоров.

Как напоминал ранее Бурматов, на данный момент квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита), они должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%. Поправки наделяют правительство правом расширять эту практику на все города с сильным уровнем загрязнения воздуха. По словам Бурматова, в перечень таких городов можно включить несколько десятков населенных пунктов. Он также отмечал, что за счет таких изменений будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов, а города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферу.