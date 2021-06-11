В Москве выявили 5 853 заразившихся COVID-19 за сутки. Это максимум с 14 января

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 853, это максимальный показатель с 14 января. Всего с начала пандемии было выявлено 1 220 312 инфицированных, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.