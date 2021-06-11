В Москве выявили 5 853 заразившихся COVID-19 за сутки. Это максимум с 14 января

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 853, это максимальный показатель с 14 января. Всего с начала пандемии было выявлено 1 220 312 инфицированных, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,48%. Днем ранее было выявлено 5 245 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 60 летальных случаев из-за COVID-19. Общее число смертей составило 20 771.
В столице был выписан по выздоровлению 3 061 пациент, за все время вылечились 1 087 975 человек. В настоящее время продолжают лечение 111 566 человек.