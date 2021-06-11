МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Участники конкурса молодежных проектов, который пройдет в столичном парке "Музеон" 25-27 июня в рамках форума "Россия - страна возможностей", смогут выиграть гранты до 1,5 млн рублей на развитие своих инициатив. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Участники форума "Россия - страна возможностей" смогут выиграть гранты до 1,5 млн рублей на развитие своих инициатив. Подать заявку на участие можно в системе "Молодежь России", прием заявок закончится 19 июня в 17.00 [мск]", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что до 15 июня в группе "Россия - страна возможностей" в соцсети ВКонтакте пройдет серия бесплатных вебинаров от экспертов конкурса молодежных проектов. В частности, пройдут лекции по основам создания социальных проектов, созданию их бюджета и публичным выступлениям.

"Во всероссийском конкурсе молодежных инициатив могут принять участие граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) участниками форума", - уточнили организаторы.

В пресс-службе добавили, что рамках мероприятия пройдет награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, входящих в платформу "Россия - страна возможностей". Также предусмотрена развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные активности. Онлайн-трансляцию форума смогут посмотреть все жители страны.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи является одним из проектов платформы.