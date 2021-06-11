МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустит тематическую ленту "Евро-2020" и специальные эмодзи-статусы. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Специально к чемпионату Европы "ВКонтакте" представляет тематическую ленту "Евро-2020" - она объединит события, на которые активнее всего реагируют пользователи. Атмосферу турнира также передадут специальные эмодзи-статусы: с ними легко рассказать друзьям, за какую сборную болеешь, и увидеть, кто готов поделиться впечатлениями о матче", - говорится в с сообщении.

Тематическая лента "Евро-2020" объединит события, которые на месяц окажутся в центре внимания любителей футбола всего мира. В ней можно будет найти новости турнира, обзоры от спортивных медиа и сообществ, комментарии пользователей о лучших игроках и самых ярких моментах.

"С новой лентой легко следить за счетом матчей в прямом эфире и результатами самых значимых схваток. В этом поможет специальный виджет из мини-приложения "Спорт", - поясняют в компании.

Также к Евро-2020 "ВКонтакте" представляет специальные эмодзи-статусы. С ними легко рассказать друзьям, какую команду поддерживаешь. Достаточно только перейти на карточку матча или турнира в мини-приложении "Спорт" выбрать сборную - и иконка с флагом ее страны появится в статусе.

На время чемпионата Европы тематическая лента "Евро-2020" заменит ленту "Футбол": "ВКонтакте" запустила ее в конце прошлого года.