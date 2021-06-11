Таиланд получил от Pfizer заявку на экстренное применение вакцины против коронавируса

БАНГКОК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Таиланда получили заявку от американской компании Pfizer на одобрение ее вакцины против коронавируса для экстренного применения на территории королевства. Об этом в пятницу сообщило Управление по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда.

В случае одобрения американская разработка станет шестой вакциной, которую разрешили использовать в королевстве. Власти страны ранее одобрили экстренное применение препаратов AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Moderna и Sinopharm.

В конце апреля сообщалось о планах начать применять Pfizer уже в августе. В начале мая министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул заявил, что Таиланд рассчитывает в третьем-четвертом кварталах текущего года получить до 20 млн доз этой вакцины. 10 июня правительство согласилось закупить 20 млн доз препарата, однако возможные сроки его поставки неизвестны. Предполагается, что в течение месяца будет достигнута окончательная договоренность по этому вопросу, а сама вакцина получит разрешение на использование в королевстве.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 189,8 тыс., вылечились более 144,9 тыс. человек, умерли 1,4 тыс. пациентов. Массовая вакцинация 69,6-миллионного населения страны, до начала которой прививались люди из групп риска, началась 7 июня текущего года. Согласно данным министерства здравоохранения королевства, уже использовано более 5,66 млн прививок против коронавируса.