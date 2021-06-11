Путин утвердил присоединение России к протоколу об усилении борьбы с авиадебоширами

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении страны к протоколу, который вносит изменения в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, и расширяет полномочия государств по борьбе с авиадебоширами. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Протокол был подписан 4 апреля 2014 года в Монреале. В настоящее время юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров осуществляет государство, в котором зарегистрировано конкретное гражданское воздушное судно. Протокол разрешает и другим странам применять такие меры, если преступление совершено на борту гражданского самолета, выполняющего посадку на их территории, или на лайнере авиакомпании, которая осуществляет деятельность в этой стране.

Документ определяет юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами, а также особенности взаимодействия командира самолета с компетентными органами договаривающихся государств. Так, после совершения посадки командир судна сможет передать им нарушителя.

Уточняются виды запрещенного поведения на борту лайнеров. К ним отнесены физическое нападение или угроза его совершения в отношении члена экипажа, отказ следовать законным указаниям командира воздушного судна.

Протокол вступил в силу 1 января 2020 года, его участниками являются 28 государств.