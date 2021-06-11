Британский МИД выступил за вовлечение России и Китая в борьбу против пандемии

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Лондон выступает за то, чтобы Россия и Китай помогали в глобальной борьбе против пандемии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Это командные усилия, и мы хотим, чтобы такие страны, как Китай и Россия присоединились, чтобы решать проблемы пандемии, но также изменения климата, и уважали основные принципы международного права",- сообщил глава Форин офиса в интервью агентству Reuters.

При этом он подверг критике использование вакцин от коронавируса в качестве инструмента для оказания влияния на другие страны. "Нет сомнений, что кто-то захочет так сделать, и мы не поддерживаем вакцинную дипломатию, тем более шантаж. Мы считаем, что у нас есть моральный долг, но также сильная заинтересованность в том, чтобы весь мир был привит", - сказал Рааб. Он назвал единственно ответственным подходом "продвижение вакцин, которые одобрены для распространения Всемирной организацией здравоохранения".

Рааб сделал эти заявления перед началом саммита Группы семи, который должен открыться в пятницу в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье Англии. Восстановление мира после пандемии и распределение вакцин от коронавируса заявлены как главные темы трехдневной встречи лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также лидеров Евросоюза и руководителей нескольких приглашенных стран.