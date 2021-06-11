Лига безопасного интернета добилась удаления еще 856 ресурсов по продаже наркотиков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Лига безопасного интернета добилась в 2021 году блокировки более 850 интернет-ресурсов по продаже наркотиков. Об этом в пятницу сообщила директор лиги, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина в ходе круглого стола "Защита детей от интернет-контента, наносящего вред их психическому, физическому, духовному и нравственному здоровью".

"Если говорить по нашей организации, 2020 год - удалено 1 845 ресурсов по продаже наркотиков, 2021 год - удалено 856 ресурсов по продаже наркотиков", - сказала она на круглом столе, проходящем в ОП РФ.

По мнению Мизулиной, следует добиваться "повышения штрафов для IT-платформ за распространение деструктивного контента". "Нужно добиваться того, чтобы заработали те законы, которые уже в стране приняты", - сказала она.

С 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает владельцев социальных сетей выявлять и блокировать противоправную информацию, например, данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам.