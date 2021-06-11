МИД России: оформление иностранцами электронных виз для вакцинного туризма пока невозможно

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане пока не могут оформить электронную визу для въезда в Россию в рамках вакцинного туризма из-за отсутствия правовых оснований и технических возможностей, а также ввиду действующего моратория на оформление электронных виз. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

"Избирательный порядок выдачи единых электронных виз иностранным гражданам в зависимости от цели их поездки в Российскую Федерацию федеральным законом не допускается и технически неосуществим ввиду отсутствия в системе оформления единых электронных виз такой опции, не предусмотренной действующим российским законодательством. Таким образом, ни правовых оснований, ни технических возможностей для того, чтобы в отношении так называемых вакцинных туристов было бы сделано исключение из действующего в настоящее время моратория на оформление электронных виз, не имеется", - отмечается в сообщении.

В дипведомстве обратили внимание, что в СМИ появилась информация о потенциальных возможностях использования иностранными гражданами электронных виз для въезда в РФ в рамках вакцинного туризма. "Отмечаем, что единая электронная виза является универсальной и выдается иностранному гражданину на основании только его заявления, заполненного им на специализированном сайте или в мобильном приложении МИД России, без представления каких-либо документов, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию", - добавили в МИД РФ.

Оформление единых электронных виз, порядок оформления которых был утвержден в ноябре 2020 года, из-за пандемии приостановлено. После снятия ограничений оформить электронную визу, предназначенную для краткосрочного пребывания, смогут граждане 52 стран.

4 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила ТАСС, что ведомство готово оперативно совместно с туроператорами провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев.