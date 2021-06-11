Более 3 млн доз "Эпиваккороны" произвели в России в 2021 году

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Свыше 3 млн доз вакцин против нового коронавируса "Эпиваккорона" произвели в России в этом году, сообщил в пятницу генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"В настоящий момент производство вакцины реализуется уже в объеме более 3 млн доз в этом году", - сказал он парламентских слушаниях на тему "Законодательное урегулирование здравоохранения в РФ".

Максютов также отметил, что для корректной оценки поствакцинального иммунитета после вакцинации "Эпиваккороной" необходимо использовать тест-системы ИФА (иммуноферментный анализ), которые предназначены именно для пептидных вакцин.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона", а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник лайт" - однокомпонентная.