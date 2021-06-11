Глава Липецкой области выделил 76 млн рублей допсредств для футбольного клуба "Металлург"

ЛИПЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Глава Липецкой области Игорь Артамонов выделил дополнительную субсидию в размере 76 млн рублей для местного футбольного клуба "Металлург".

"Уже подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в 76 млн рублей, так что вперед, "Металлург", - сообщил в пятницу журналистам сам Артамонов. Ранее на своей странице в социальной сети Instagram он также отмечал, что в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума состоялась встреча с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым, в ходе которой и была достигнута соответствующая договоренность.

В пресс-службе администрации региона, в свою очередь, напомнили, что футбольный клуб "Металлург" вышел в Футбольную национальную лигу и ранее липецкие футболисты сыграли вничью с ФК "Калуга" и за тур до окончания ПФЛ гарантировали себе первое место в турнире, что дает команде право выступать в лиге следующего класса. "Клуб получит финансирование, необходимое для выступления в Футбольной национальной лиге, в которую наша команда возвращается после 12-летнего перерыва", - заметили в пресс-службе.

Сам же Артамонов, поздравляя футболистов с победой, пожелал им "как можно больше голов в чужие ворота и больше болельщиков на трибунах".