В Томске под нужды университетов адаптируют отечественный сервис защищенной видеосвязи

ТОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) и компания "ИнтерМайнд" совместно адаптируют для использования в российских университетах отечественный сервис видеосвязи (ВКС) Mind. В частности, добавят электронные доски и кабинеты для общения студентов и преподавателей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Томский государственный университет стал пилотной площадкой по распространению этого сервиса в российских университетах. Необходимость появления отечественных сервисов, таких как Mind, в университетах РФ была обусловлена, во-первых, пандемией, а во-вторых, неопределенностью с использованием американских сервисов для видеоконференцсвязи (ВКС)", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС проректор по цифровой трансформации ТГУ Олег Змеев, программисты вуза и разработчики совместно адаптируют программу для российских университетов. Планируют добавить в него электронную доску, кабинет для личного общения студента и преподавателя, а также возможность разделять потоки студентов. В ближайшее время для разработки создадут отдельное юридическое лицо.

Он отметил, что использование зарубежных сервисов подвергает университет рискам. "Например, компания Zoom отказалась предоставлять Томскому госуниверситету корпоративную лицензию на использование своих продуктов, ссылаясь на тот факт, что мы как университет, имеющий в своей структуре Институт военного образования, попадаем под санкции американского правительства. Стало понятно, что необходимо российское решение сервиса для ВКС, которое защищено международным правом и при этом поддерживается российскими разработчиками", - сказал он.

В вузах РФ использование отечественного сервиса поможет в организации для закрытых лабораторий и обсуждения тем, связанных с секретными разработками или военным образованием. Mind дает возможность подключения к конференции одновременно до 200 участников с включенным видео или до 1000 участников с включенным микрофоном. Пользователи могут использовать как веб-версию платформы, так и ее приложения для Android и iOS.

Платформа Mind, разработанная компанией "ИнтерМайнд", является единственным в России "софтом" в отрасли видеоконференцсвязи и VVoIP с использованием зарубежных патентов - компания защищает собственные технологии патентами США. Клиенты Mind - Центральный банк РФ, Счетная палата РФ, Федеральное казначейство, две госкорпорации, пять операторов связи, 30 вузов.