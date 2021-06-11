Ученые считают, что цифровизация может решить проблему молодежной миграции из Арктики

ТЮМЕНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Цифровые технологии помогут решить проблему молодежной миграции с арктических территорий, одним из факторов, повышающих привлекательность региона для молодых людей, может стать доступность качественного дистанционного образования, сообщили журналистам в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) со ссылкой на данные проведенного научного исследования.

"Ученые выявили, что цифровые технологии помогут решить проблему молодежной миграции с арктических территорий. Эта проблема ранее считалась неразрешимой, но исследование показало, что, в частности, доступность качественного дистанционного образования повышает привлекательность северных территорий для жизни, учебы и развития молодежи. Исследование провели ученые ТюмГУ, Научного центра изучения Арктики (г. Салехард, ЯНАО) и СПбПУ. В нем участвовали студенты техникумов и колледжей Муравленко, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда, 1 532 респондента в возрасте 15-23 лет", - говорится в сообщении.

По словам профессора ТюмГУ Анастасии Левкиной, результаты опроса подтвердили намерения большинства респондентов переехать в более крупные города на неарктических территориях. "Потенциальными учебными мигрантами являются более 70% опрошенных: кто-то об этом заявляет однозначно, кто-то еще обдумывает. Однако, только 2% студентов выразили свое намерение уехать вне зависимости от каких-либо позитивных изменений в северных городах. Это означает, что остальные 98% студентов готовы остаться учиться и проживать в родных городах, если появится полноценный комплекс цифровых технологий", - уточнила она.

Результаты исследования также показали, что потребность в безопасности является одним из самых сильных мотивов в решении молодых людей переехать в другой город. Как сообщил заведующий научно-исследовательским сектором Научного центра изучения Арктики Геннадий Деттер, различий в ответах мужчин и женщин не обнаружено, так же, как и различий среди респондентов из разных городов.

Ученые считают, что результаты исследования важны и для других стран, где актуальна проблема молодежного миграционного оттока. Ученые планируют расширить выборку, включив в нее больше городов разных арктических регионов.