Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в ходе акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московская область присоединится к Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021". Жители региона смогут проверить свое здоровье в мобильных пунктах тестирования в трех городских округах, сообщила в пятницу пресс-служба подмосковного Минздрава.

"В Подмосковье стартует акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ. 12 и 13 июня жители Московской области смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, узнать персональные риски заражения и получить профессиональную консультацию", - говорится в сообщении.

Мобильные пункты тестирования будут работать в трех городских округах Подмосковья: 12 июня в Балашихе и Химках, 13 июня - в Подольске. "Московская область уже в четвертый раз присоединится к акции. Мы приглашаем жителей и гостей Подмосковья принять в ней участие и пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тем более, что это займет всего 15 минут", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50 российских регионов, чтобы напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции.