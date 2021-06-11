ФРГ исключит США и некоторые страны из списка зон высокого риска заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Германия с 13 июня исключает отдельные районы Греции, Швейцарии и Хорватии, а также Кипр, США, Австрию и ряд других стран из перечня территорий, где наблюдается повышенный риск заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Как пояснили в институте, с 13 июня при въезде по суше из упомянутых выше районов и государств на территорию Германии не потребуется соблюдать ограничительные меры, принятые с целью сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции.

С 30 января ФРГ из-за выявления новых штаммов коронавируса ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР, позже в список были добавлены Чехия и австрийская федеральная земля Тироль. Позднее некоторые из них были исключены из перечня стран с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией в связи с улучшением эпидемической ситуации.