Клиники в Хайкоу и Санье начали применять однодозовую вакцину против COVID-19

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Ряд клиник городов Хайкоу и Санья в южной китайской провинции Хайнань начали применять однодозовый препарат для вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Речь идет о вакцине от компании CanSino BIO, которая ранее была одобрена для массового применения Государственным управлением по контролю за медикаментами КНР. Пройти вакцинацию этим препаратом теперь можно с 7 июня в ряде медицинских учреждений Хайкоу и Санья, сделать прививку могут пока только граждане КНР. Данный препарат будет в основном применятся в тех случаях, когда необходимо быстро пройти процедуру вакцинации, например, для тех, кто срочно уезжает за рубеж.

К настоящему времени полную процедуру вакцинации на Хайнане прошли свыше 5 млн человек, еще более 7 млн получили первую дозу препарата. Несмотря на то, что власти Китая одобрили вакцинацию в возрастной группе от 3 до 17 лет, однако в этой южной провинции КНР основной акцент пока делается на вакцинирование лиц старше 18 лет.

Эффективность однодозовой вакцины CanSino BIO в предотвращении симптомных случаев инфицирования коронавирусом, утверждает разработчик, составляет порядка 65%. Что касается предотвращения тяжелых осложнений, вызванных COVID-19, то ее эффективность составляет около 90% после 28 дней с момента вакцинации. Препарат также способен защитить от различных мутировавших штаммов. Срок действия вакцины составляет порядка шести месяцев.