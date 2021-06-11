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Умерла член Русского географического общества Людмила Кильдюшевская

Автор более 100 научных публикаций по работе с картами умерла после продолжительной болезни
Людмила Кильдюшевская Пресс-служба Российской национальной библиотеки
Описание
Людмила Кильдюшевская
© Пресс-служба Российской национальной библиотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Доцент кафедры картографии и геоинформатики Санкт-Петербургского государственного университета, автор более 100 научных публикаций по работе с картами и член Русского географического общества (РГО) Людмила Кильдюшевская умерла после продолжительной болезни в Петербурге. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба РГО.

"9 июня после тяжелой болезни скончалась член Фондового совета Русского географического общества, кандидат географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Кильдюшевская", - говорится в сообщении.

По данным общества, Кильдюшевская является автором более 100 научных публикаций на русском и английском языках по работе с картами, а созданная по ее инициативе и при ее непосредственном руководстве электронная библиотека картографических изданий является крупнейшей в стране.

Как отмечается на сайте Российской национальной библиотеки, Кильдюшевская с 1984 по 2016 год работала заведующей отделом картографии. Информация о дате и месте прощания пока отсутствует.

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