Количество противопожарной спецтехники для волгоградских сел увеличили в три раза

ВОЛГОГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в этом году направили в села региона 100 единиц противопожарной спецтехники, это более чем в три раза больше, чем в 2020 году, сообщили журналистам в пресс-службе обладминистрации региона.

Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, это ставит перед органами власти сложные задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры. С 18 мая на территории региона введен особый противопожарный режим, который помогает контролировать ситуацию при сухой и ветреной погоде.

"Всего по губернаторской программе муниципалитеты в этом году получат 100 единиц противопожарной техники, все 100 тракторов с цистернами, помпами и навесным оборудованием уже доставлены в села. Это втрое больше, чем в минувшем году, когда для органов местного самоуправления было закуплено 30 единиц спецтехники", - сказали в пресс-службе.

По информации регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, опыт использования подобной спецтехники уже два года подряд демонстрирует свою эффективность в период действия противопожарных режимов. Новая техника, оснащенная прицепными косилками и цистернами-полуприцепами, задействуется в проведении работ по устройству минерализованных полос, для выполнения опашки и покосов в селах. Цистерна-водораздатчик позволяет приступать к пожаротушению еще до прибытия личного состава подразделений государственной противопожарной службы, уточнили в пресс-службе.

"В муниципалитетах по поручению губернатора Андрея Бочарова ведется круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки, на постоянной основе продолжается профилактическая работа с населением, укрепляется материально-техническая база опорных постов и возводятся новые подразделения региональной противопожарной службы. Всего до конца года в регионе начнут работать 14 пожарных депо, а уже к 2023 году уровень прикрытия территории региона увеличится с 92 до 100%", - добавили в пресс-службе обладминистрации.