Израиль продлил до 27 июня ограничения на выезд в некоторые страны, включая Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Израиля одобрило продление до 27 июня срока действия ограничений на выезд граждан еврейского государства в страны, входящие в так называемый красный список в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в пятницу канцелярия премьер-министра.

"Правительство утвердило путем телефонного голосования продление срока действия правил выезда за границу до воскресенья, 27 июня 2021 года. Со вторника, 15 июня 2021 года, Украина, Эфиопия и Турция будут исключены из списка стран, посещение которых ограничено", - говорится в сообщении. В красный список в настоящий момент включены Бразилия, Индия, Мексика, Турция, Украина, Эфиопия, ЮАР, Россия и Аргентина.

Кроме того, кабмин продлил срок действия основных ограничений на авиаперевозки до 30 июня 2021 года, сообщили в канцелярии. Власти страны с 16 марта разрешил возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны, либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от ковида иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма еврейского государства в страну прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США.

Как указали в Министерстве здравоохранения Израиля, разрешения на поездку в страны из красного списка выдаются только уполномоченной израильской комиссией. Все пассажиры, включая переболевших ковидом и вакцинированных от ковид, возвращающиеся из этих стран в Израиль, должны проходить карантин дома в соответствии с правилами министерства здравоохранения сроком 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.