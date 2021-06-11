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Путин разрешил включать земли лесного фонда в зоне Байкала в состав населенных пунктов

Утвержденные президентом поправки разрешают переводить земли лесного фонда в категорию земель населенных пунктов только для установления границ лесных поселков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий переводить земли лесного фонда в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в категорию земель населенных пунктов в связи с установлением границ лесных поселков. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее законом "Об охране озера Байкал" был установлен прямой запрет на перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий. Исключение составлял лишь их перевод в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий.

Утвержденные президентом поправки разрешают переводить земли лесного фонда в категорию земель населенных пунктов только для установления границ лесных поселков в пределах фактически занятой ими территории.

По информации, представленной субъектами РФ, на территории Республики Бурятия расположено десять лесных поселков в границах центральной экологической зоны Байкальской территории, на территории Иркутской области - один такой поселок.

Как ранее заявил ТАСС глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, включение земель лесного фонда в районе Байкала в состав населенных пунктов не приведет к вырубке лесов. По его словам, закон касается только конкретных вахтовых поселков, которые были организованы в советское время, а теперь нужно дать им возможность вести хозяйственную деятельность.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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