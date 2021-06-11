Минкультуры разработает программу празднования 350-летия со дня рождения Петра I

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. В министерстве культуры РФ разработают программу празднования 350-летия со дня рождения Петра I для Переславля-Залесского в Ярославской области. Об этом журналистам сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на открытии мероприятия, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в Ярославле.

"Переславль-Залесский останется в центре нашего внимания и в следующем году [в год празднования 350-летия со дня рождения Петра I], <…> Петровская программа будет специально разработана для Переславля-Залесского", - сказала Манилова.

По ее словам, мероприятия 2022 года, в частности, будут направлены на развитие культурного туризма в Ярославской области, а в центре внимания окажутся не только известные объекты Золотого кольца. "Спустя пять веков Петр I шел тем же путем во многом, ступал по тем же землям и завоевывал победы во имя России, и для которого, конечно, Александр Невский был жизненным примером всегда. <…> Переславль-Залесский является самым ярким и убедительным примером этого моста истории", - добавила Манилова.

Она отметила, что в рамках Петровских дней город смогут посетить дети со всей страны по программе "Моя Россия". "Они, безусловно, все приедут не только в Петербург и Ленинградскую область, не только в Псков и Новгород, они обязательно приедут в Переславль-Залесский", - сказала Манилова.

В пятницу в Ярославле открыли выставочное культурно-просветительское мероприятие. Его посвятили 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия будут проходить в Ярославле и в Переславле 11 и 12 июня.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируют, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Также юбилейные мероприятия запланировали в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.