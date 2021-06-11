В Чувашии в 2022 году запустят региональную спортивную цифровую платформу

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июня. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Чувашии в 2022 году запустит региональную спортивную цифровую платформу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Минспорт Чувашии анонсировал запуск в 2022 году региональной спортивной цифровой платформы, которая позволит не только сформировать целостное информационное и аналитическое пространство в сфере спорта, но и повысить доступность занятий физической активностью для населения с помощью конкретных онлайн-сервисов и инструментов информирования", - отметили в пресс-службе.

Региональная цифровая платформа спортивной отрасли будет создана на базе одной из автоматизированных информационных систем, которая была презентована в феврале на стратегической сессии "Цифровая прокачка. Чувашская Республика. Спорт и физическая культура". В дальнейшем она будет интегрирована с федеральной платформой ГИС "Физическая культура и спорт", которую Минспорт России планирует запустить до конца 2021 года.

В марте спортивные учреждения Чувашии приступили к работе в тестовом режиме в автоматизированных информационных системах LSport и "Олимп", которые входят в базу эффективных кейсов организации "Цифровая экономика". На данный момент в республике приступил к работе цифровой сервис подачи документов в режиме онлайн для записи детей в спортивные школы.

До конца июня будет выбрана одна из двух информационных систем, на базе которой будет создаваться региональная платформа. В конце года к ней начнут подключаться муниципальные спортивные школы и региональные спортивные федерации. С начала следующего года в систему войдут частные спортивные клубы и фитнес-центры.

По словам первого заместителя министра физической культуры и спорта Чувашии Татьяны Рябининой, в республике более 540 тыс. граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что составляет 48,2%. В регионе свыше 4 тыс. объектов спорта, 51 спортивная школа, в которых занимается спортом около 33 тыс. детей и молодежи, более 200 спортсменов-членов сборных России. "Цифровая трансформация призвана вывести спортивную отрасль на качественно новый уровень развития", - процитировали Рябинину в пресс-службе администрации главы республики.