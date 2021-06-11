Хорватия смягчает ограничительные меры с 12 июня

ЗАГРЕБ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Хорватии в субботу снимут ряд ограничений на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране. С 12 июня в республике разрешается проведение конференций и конгрессов, а также продлевают свою работу заведения общественного питания, сообщает в пятницу национальное информационное агентство HINA со ссылкой на заявление Национального штаба гражданской защиты.

"С 12 июня заведения общественного питания, пекарни, казино и клубы игровых автоматов смогут работать до полуночи. Также будет разрешено тренироваться в школьных залах, а конференции и конгрессы можно будет проводить при условии соблюдения мер предосторожности", - сообщает агентство со ссылкой на министра внутренних дел республики, главу Национального штаба гражданской защиты Давора Божиновича. Послабления для заведений сферы общественного питания коснутся исключительно ресторанов. На кафе и бары, где предлагаются только напитки, продолжат действовать ограничения, разрешающие обслуживать клиентов только на террасах.

Очередной этап послаблений с 12 июня также позволит гражданам стран - членов ЕС въезжать в Хорватию без соблюдения 14-дневного карантина, но при условии вакцинирования двумя дозами препарата.

"На проведение общественных мероприятий по-прежнему распространяются ограничения, позволяющие присутствовать в одном месте не более чем 100 людям. Важно помнить об этом, особенно в преддверии чемпионата Европы по футболу и туристического сезона", - заявил глава Национального штаба гражданской защиты.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране за время пандемии зарегистрировано более 358,3 тыс. заболевших, 349 тыс. человек выздоровели, свыше 8,1 тыс. инфицированных умерли, тестирование прошли 2,06 млн жителей. К настоящему времени 1,38 млн человек были вакцинированы по крайней мере одной дозой, из которых 656,3 тыс. человек привиты обеими.