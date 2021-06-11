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Власти Кургана ограничили движение грузовиков на территории города

Меру приняли для сохранности проезжих частей и для обеспечения безопасности дорожного движения

ТАСС, 11 июня. Власти Кургана ограничили на территории города движение грузовиков, перевозящих делимый груз и имеющих нагрузку от шести до десяти тонн на ось (в зависимости от категории дороги). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"На территории Кургана введен запрет на движение грузовых транспортных средств, перевозящих делимый груз, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. <…> Ограничения касаются транспортных средств, нагрузки на любую из осей которых превышают установленные предельно допустимые значения. Для автомобильных дорог категорий IB, II, III, IV - десять тонн на ось. Для автомобильных дорог категории V - шесть тонн на ось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меру приняли для сохранности дорог и для обеспечения безопасности движения.

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