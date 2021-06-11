Охват населения Югры тестированием на ВИЧ планируют увеличить на 10% за 10 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют охватить тестированием на ВИЧ к 2030 году почти 40% населения. Это на 10% больше, чем по итогам 2019 года. Об этом говорится в программе противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Югре, которая была утверждена в пятницу правительством региона.

"Программу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе до 2030 года утвердили 11 июня члены регионального правительства. Решение было принято в ходе заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой", - сказано в сообщении департамента общественных и внешних связей Югры.

Согласно документу, к 2030 году доля жителей региона с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, вырастет с 85% до 95%. Число новых случаев инфицирования сократится с 1,1 до 0,65 на 1 тыс. жителей. "Основной целевой показатель программы - охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию не менее 39% населения автономного округа к 2030 году (по итогам 2020 года - менее 30% - прим. ТАСС)", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

По данным департамента, в соответствии с документом, в Югре повысят уровень информированности жителей региона по вопросам ВИЧ-инфекции, сформируют социальную среду, исключающую дискриминацию и стигматизацию по отношению к людям с ВИЧ, увеличат охват антиретровирусной терапией жителей региона, имеющих этот диагноз. Также будет снижен риск передачи инфекции от матери ребенку. Для этого, в частности, планируют проведение информационно-просветительских кампаний, профилактических мероприятий, тестирования жителей на рабочих местах, в образовательных организациях и реорганизацию части медицинских организаций.