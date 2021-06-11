Минпросвещения создаст координационный центр психологической службы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Координационный центр психологической службы будет создан на базе Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Для нас очень важно создать многопрофильную психологическую службу, которая бы отвечала приоритетам системы образования. Мы понимаем, что психологическая безопасность и психологическое благополучие, причем не только детей, но всех участников образовательных отношений, - не менее важный вопрос, чем безопасность физическая", - приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения РФ.

По данным министерства, центр будет "обеспечивать межведомственное взаимодействие по профилактике возникновения кризисных ситуаций", разрабатывать схемы координации школ с социально ориентированными организациями и реализовывать поддержку педагогов-психологов.

Особое внимание будет уделяться подготовке специалистов экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях и взаимодействию для оказания психологической помощи школьникам, родителям и педагогам.