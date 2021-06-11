СМИ: Канада предоставит странам 100 млн доз вакцин от коронавируса

ОТТАВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Канады взяло на себя обязательство предоставить 100 млн доз вакцин от нового коронавируса развивающимся странам через международную программу COVAX. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленный источник в канадской делегации на саммите Группы семи (G7) в Великобритании.

По его данным, официально об этих планах Канады будет объявлено в течение дня.

"На саммите G7 сегодня мы работаем с нашими партнерами, чтобы положить конец пандемии, доставить вакцины по всему миру, улучшить условия жизни для всех и повысить наши амбиции в отношении действий по борьбе с изменением климата", - написал в пятницу в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее Оттава заявляла, что полностью поддерживает международный механизм COVAX, через который идет закупка препаратов для развивающихся стран. Канада уже направила в фонд 840 млн канадских долларов ($680 млн).

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки лекарственных средств. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Планируется, что к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.