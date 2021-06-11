На Кубани не фиксируют массового закрытия детских здравниц из-за убытков при пандемии

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не фиксируют массового закрытия детских оздоровительных лагерей из-за пандемии коронавируса. Из 115 объектов в 2021 году запускают работу 108, заявила временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина в ходе пресс-конференции в пятницу.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии, а в индустрии детского отдыха эксперты прогнозируют массовое закрытие оздоровительных лагерей из-за убытков от простоя. Детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновили прием отдыхающих с 1 июля 2020 года при ограничении загрузки до 50%.

"Сложнее всего [в период пандемии] в нашей отрасли пришлось именно детскому отдыху, в прошлом году из 115 объектов у нас работали только 44, удар был серьезный. Объективно сегодня мы видим, что 108 здравниц запускаются, остальные пока размышляют. Глобальных потерь мы не ощущаем", - сказала Золотухина

Краснодарский край является одним из основных курортных регионом России, где сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники из всех регионов России. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей. В прошлом году на Кубани всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 600 тыс. кубанских школьников, 174 тыс. детей из других субъектов России побывали в здравницах края.