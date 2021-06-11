В Костроме прохожие спасли трех детей из горящей квартиры

ТАСС, 11 июня. Три мужчины спасли трех детей из пожара в многоквартирном доме в Костроме, их представят к ведомственным наградам МЧС, рассказала ТАСС в пятницу представитель ГУ МЧС по Костромской области Марина Розонова.

"На трех мужчин, которые спасли трех детей из пожара в Костроме, готовятся документы для представления в министерство и награждения их ведомственными наградами", - сказала она.

Как пояснил ТАСС оперативный дежурный администрации Костромской области, днем 6 июня в трехэтажном доме в микрорайоне "Венеция" возник пожар, в это время в квартире находились только три ребенка. Трое прохожих мужчин увидели детей на балконе горящей квартиры на третьем этаже и вытащили их, забравшись по фасаду дома.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, дети в ходе пожара не пострадали. "Прокуратура города Костромы проводит проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме. В ходе проверки прокуратура проверит деятельность органов системы профилактики, выяснит условия жизни и воспитания детей", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.