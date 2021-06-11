Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную выдачу займов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах - она вводится для лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Уголовный кодекс дополняется новой нормой. Если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за незаконную выдачу кредитов, а сумма выданных ими займов превышает 2 млн 250 тыс. рублей, то им будет грозить штраф (от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на такой же период.

При этом кредитор может быть освобожден от уголовной ответственности, если он возместил нанесенный ущерб, а также перечислил в бюджет возмещение. Оно должно равняться двукратной сумме причиненного ущерба. Предусматривается, что уголовные дела по данным преступлениям будут рассматриваться в районных судах.