DPA: в Германии продлили режим эпидемии национального масштаба до 30 сентября

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Парламент Германии (Бундестаг) принял решение о продлении до 30 сентября действия режима эпидемии национального масштаба, впервые введенного в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA .

По его информации, за продление режима проголосовали 375 парламентариев, против - 218, 6 человек воздержались. Режим позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и Бундесрата (палаты представителей федеральных земель). Тот факт, что локдаун вводится без участия Бундесрата, является объектом критики со стороны оппозиции.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер.

По данным Института имени Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 2 440. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 711 569 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 102 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 89 687.