Льготную парковку с начала года в России оформили более 370 тыс. человек с инвалидностью

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 374 тыс. граждан оформили льготную парковку, положенную инвалидам, с начала года. Дистанционный порядок оформления дает возможность гражданам изменить машину непосредственно перед поездкой, поскольку все данные в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) обновляются каждые 15 минут, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ПФР.

"Порядка 374 тыс. человек воспользовались услугой оформления бесплатной парковки, зарегистрировав свое транспортное средство на сайте Федерального реестра инвалидов", - сообщили в фонде.

В ПФР напомнили, что с 1 января 2021 года получить доступ к бесплатным парковочным местам можно, только если внести данные о транспортном средстве в базу ФРИ и разместить предупреждающий знак "Инвалид" на автомобиль, который перевозит гражданина с инвалидностью. "Ранее опознавательный знак "Инвалид" выдавался учреждением медико-социальной экспертизы, что требовало личного визита и не давало возможности гражданам с ограниченными возможностями быстро и просто менять сведения об используемом транспортном средстве. Теперь именные знаки не выдают, и такой порядок дает право бесплатной парковки, даже когда происходит смена автомобиля, на котором планируется поездка", - добавили в ПФР.

В настоящее время оформить разрешение на льготную парковку можно дистанционно через личный кабинет на сайте ФРИ или на портале госуслуг, а также при личном обращении в МФЦ. Заявления в клиентских службах Пенсионного фонда не принимаются.

"Чтобы зарегистрировать транспортное средство в ФРИ, необходимо указать его номер и марку, а также ввести период времени, в течение которого необходимо пользоваться бесплатной парковкой. Разрешение можно оформить на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, либо перевозящий его, в том числе ребенка-инвалида. Льготная парковка также доступна инвалидам с третьей группой, имеющим ограничение способности к самостоятельному передвижению", - напомнили в пресс-службе.

В ПФР отметили, что сведения о транспорте обновляются в базе данных ФРИ в течение 15 минут. "Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф. Если передвижение планируется на другом транспортном средстве, нужно подать новое заявление - актуальной будет считаться информация, размещенная в реестре последней", - отметили в фонде.