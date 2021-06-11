Путин утвердил право кабмина разрешать производить лекарства на экспорт без патента

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство получило право в рамках международных соглашений разрешать производство лекарств на экспорт без согласия патентообладателя, но с последующей компенсацией ему. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Гражданский кодекс РФ дополнен новым положением о том, что кабмин вправе на условиях, предусмотренных международными договорами, "принять решение об использовании изобретения для производства на территории РФ лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации".

Объем производства препарата будет определяться, исходя из потребностей иностранного государства, куда его будут экспортировать. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

Порядок направления уведомления, а также методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться кабмином в соответствии с международным договором.