Сотрудница ФСИН из Саратовской области выиграла конкурс ведомства "Мисс УИС 2021"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Представительница Саратовской области Татьяна Грицаенко стала победительницей конкурса сотрудниц ФСИН "Мисс УИС 2021", который прошел в пятницу в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Корона "Мисс УИС 2021" досталась Татьяне Грицаенко из Саратовской области. Кроме того, она победила в номинации "Мисс мастерство". Второе место заняла Дарья Тарасевич из управления по Ивановской области, третье - Анастасия Околелова, представляющая ГУ ФСИН по Самарской области.

В номинации "Мисс интернет-голосование" победила девушка из управления ФСИН по Тыве Диана Сат. Она набрала 12 тыс. голосов на сайте ФСИН.

В финале конкурса участвовали девушки из 12 региональных управлений ФСИН: по Сахалинской, Мурманской, Самарской, Саратовской, Кемеровской, Курганской, Челябинской, Владимирской, Ивановской и Ульяновской областям, а также по Татарстану и Тыве.

В ходе конкурса каждая из участниц выступила в четырех номинациях: рассказала о своей малой родине, продемонстрировала видео, в котором рассказала о своей работе, подготовила творческий номер по мотивам того или иного произведения искусства. Также было общее танцевальное выступление.

9 июня участницы конкурса прошли предварительные испытания: тестирование на знание служебных документов, физическую подготовку и стрельбу из пистолета Макарова.