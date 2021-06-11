Путин подписал закон о праве осужденных на встречи с адвокатом для обращения в ЕСПЧ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, который дает осужденным право на конфиденциальные встречи в местах лишения свободы с адвокатами, нотариусами и другими лицами по вопросам подготовки обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ (УИК). Осужденные для решения вопросов, связанных с обращением в ЕСПЧ, смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в Европейском суде по правам человека, а также с нотариусами. Осужденным предоставляется право на встречи длительностью до четырех часов, без ограничения их числа вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.

При этом копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении.

Уточняется, что при попытке передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания в ходе таких встреч "свидание немедленно прерывается". Нотариусам при этом разрешается проносить на территорию исправительного учреждения предметы и документы, которые необходимы им для удостоверения доверенности.

Инициатива была разработана с целью обеспечения конституционных прав россиян и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе "Захаркин против Российской Федерации". Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.