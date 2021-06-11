На Урале разработают новые открытые экспедиции по наследию промышленных династий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Открытые экспедиции по изучению наследия промышленных династий, в частности Строгановых и Яковлевых, разрабатывают на Урале. Уже запустили экспедицию по изучению наследия династии Демидовых, которые были богатейшими российскими предпринимателями. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС генеральный директор управляющей компании туристического кластера "Гора Белая", которая занимается реализацией проекта, Леонид Гункевич.

Открытые экспедиции по исследованию объектов демидовского наследия стартовали 15 мая. Туристы уже изучили 12 площадок, в каждой из поездок участвовало от 40 до 50 человек.

"Мы продолжаем отрабатывать новые сценарии посещения, <...> и они будут идти непрерывно, на демидовском наследии это не закончится. <...> Сейчас мы в переговорах с фондом Строганова, также мы активно сотрудничаем с проектом, который ведет Ян Кожан - это "Лето на заводе", это наследие Яковлева", - сказал Гункевич.

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян на пресс-конференции добавил, что одна из целей таких экспедиций, это понять, стоит ли восстанавливать утраченные объекты и в каком виде это необходимо делать. По его словам, власти нацелены на то, чтобы вводить места притяжения для туристов, одним из которых может стать место зарождения так называемой горнозаводской цивилизации. Она начала зарождаться в начале XVIII века с разработкой горнорудных месторождений и строительством металлургический заводов.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, металлургическая империя которых получила развитие при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они основатели многих уральских городов-заводов. Представители еще одной известной династии - Строгановы - были крупными землевладельцами и госдеятелями XVI-XX веков. Династия горнозаводчиков Яковлевых известна на Урале с XVIII века.