Редкий вид орхидей впервые за 80 лет обнаружили в лесах Тульской области

ТУЛА, 11 июня. /ТАСС/. Более 50 экземпляров редкой для Тульской области орхидеи вида Cephalanthera rubra (пыльцеголовник красный) впервые за 80 лет обнаружили в одном из лесов региона. Это растение занесено в Красную книгу России, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства на странице в "ВКонтакте".
"В Тульской области обнаружили редчайшую орхидею Cephalanthera rubra, он же пыльцеголовник красный, не встречался в нашей местности уже 80 лет. Исследователи сообщили, что нашли сразу более 50 растений на небольшом участке леса", - говорится сообщении.
В пресс-службе отметили, что, по данным региональной дирекции особо охраняемых природных территорий, этот вид орхидеи очень требователен к составу почвы и освещенности, может погибнуть при небольших заморозках или застое воды. Зацветает орхидея только на 15-й год произрастания. "Вид занесен в Красную книгу и запрещен к сбору или уничтожению на всей территории России", - добавили в пресс-службе.
Cephalanthera rubra является многолетним растением, достигает в высоту до 60 см, может иметь четыре-восемь крупных лиловато-розовых цветков. Распространена в лиственных и смешанных леса Европы, горах Северной Африки, Малой и Центральной Азии. В Тульской области растение ранее встречалось в лесах Ефремовского, Куркинского и Суворовского районов.