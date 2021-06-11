Редкий вид орхидей впервые за 80 лет обнаружили в лесах Тульской области

ТУЛА, 11 июня. /ТАСС/. Более 50 экземпляров редкой для Тульской области орхидеи вида Cephalanthera rubra (пыльцеголовник красный) впервые за 80 лет обнаружили в одном из лесов региона. Это растение занесено в Красную книгу России, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства на странице в "ВКонтакте".

"В Тульской области обнаружили редчайшую орхидею Cephalanthera rubra, он же пыльцеголовник красный, не встречался в нашей местности уже 80 лет. Исследователи сообщили, что нашли сразу более 50 растений на небольшом участке леса", - говорится сообщении.