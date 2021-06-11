Фонд "Вера" запустит в Петербурге проект "Хоспис на дому"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" до конца года запустит в Санкт-Петербурге службу, которая будет оказывать паллиативную помощь пациентам на дому. Об этом сообщил председатель управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера" Дмитрий Ямпольский на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

"Для нас вообще запуск выездной службы фонда "Вера" в Невском районе в Петербурге - событие важное и системное. Для нас как для фонда крайне важным является именно создание системы помощи людям, которую мы могли бы в дальнейшем масштабировать как в Петербурге, надеюсь, так и в регионах России. Именно поэтому мы в фонде "Вера" приняли решение о такой экспансии и развитии этого проекта "Хоспис на дому", - рассказал Ямпольский.

По его словам, подобные службы уже работают в Самаре, Пскове, Тверской и Ярославской областях. Как пояснила директор "Хосписа на дому" Екатерина Овсянникова, сейчас организация получает необходимые лицензии, рассчитывает начать официальную работу в конце года. Сотрудники службы будут выезжать на дом и оказывать медицинскую помощь, обезболивание, обучать родственников уходу за больными. "Уникальность нашей службы в том, что мы постараемся и медицинскую, и психологическую, и социальную, и волонтерскую помощь принести пациентам на дом", - добавила она.

Как отметил главный внештатный специалист по паллиативной помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Эдуард Москалев, всего за 2020 год в городе получили паллиативную помощь 23,5 тыс. пациентов, из них 8 тыс. - силами выездных бригад.

"Поскольку по-прежнему существенным дефектом является невозможность всеми бригадами выездной патронажной службы наших учреждений выполнять обезболивание на дому, по-прежнему идет работа по активизации выписки рецептов на дому нашим пациентам и, конечно, в этой связи новая структура, "Хоспис на дому", он, конечно, будет в помощь системе здравоохранения Санкт-Петербурга и системе паллиативной помощи", - отметил Москалев.